Il Perugia nella tana dello Spezia. Oddo: "Nostro potenziale solo a sprazzi". Mercato, ecco Albertoni

Vigilia di Spezia-Perugia, quarta giornata del campionato di serie B (al Picco arbitra Ghersini di Genova, fischio d'inizio ore 15).

"Sino a ora abbiamo fatto vedere il nostro potenziale a sprazzi, abbiamo grandi pause in cui capiamo poco il momento della gara. Dobbiamo continuare a essere tosti e compatti, cercare di fare la partita e farci chiudere nella nostra metà campo il meno possibile. Lo Spezia ha una grande organizzazione, sarà una partita completamente diversa da quella con la Juve Stabia" analizza Massimo Oddo, tecnico dei grifoni. Il turn over sembra rimandato: "Non si possono fare ragionamenti a medio o breve termine perché succede sempre qualcosa che non ti permette di fare quanto magari pianificato". Nel Perugia si profilano comunque due interpreti diversi rispetto all'undici titolare dell'ultima uscita: torna sicuramente titolare Dragomir al posto di Balic mentre Buonaiuto insidia Fernandes. Falcinelli verso la conferma in attacco.

Nelle ultime ore intanto ha raggiunto Perugia il nuovo terzo portiere: è Marco Albertoni (1995). Genovese di proprietà del Genoa, arriva in prestito in biancorosso dopo le ultime esperienze con Lucchese e Albissola in serie C.