Il Falcinelli-day: che entusiasmo all'antistadio. E Diego sceglie la maglia numero 8

Passione, riconoscenza, curiosità. E soprattutto tanta ambizione. E il mix che ha spinto tanti tifosi a Pian di Massiano, martedì pomeriggio, per salutare il nuovo eroe del Grifo: Diego Falcinelli. Il suo ritorno ha sconquassato il pianeta biancorosso. Prima l’attesa snervante nell’ultimo giorno di mercato, poi la gioia per la riuscita dell’operazione (migliaia i likes sui profili social del club, LEGGI QUI) e ieri è stato il momento dell’affetto. Tifosi anziani, ultrà, bambini, c’erano tante generazioni sotto la Nord per salutare Diego e il suo ritorno a casa. “La mia città, i miei colori, il mio sogno nel cassetto... quando scegli con il cuore non sbagli mai. Forza Grifo” era stato il post su Facebook scritto di getto, subito dopo l’ufficialità del trasferimento al Perugia. E la sua città ha risposto: pacche sulle spalle, selfie, uno scrosciante applauso all’uscita dallo spogliatoio e tanti “bentornato”. C’era tanto in quei metri che conducono dal Curi ai campi d’allenamento dell’antistadio: orgoglio, emozione, senso d’appartenenza. Falcinelli si è poi allenato partecipando alla partitella finale. Un particolare, che ha un grande significato, non è passato inosservato: Falcinelli ha scelto l’iconico 8 come numero di maglia. Per chiudere il cerchio per questo ritorno a Perugia, ora servono i suoi gol perché il suo sogno nel cassetto è lo stesso che cullano i tifosi del Grifo. Quella prima lettera dell’alfabeto che sembra davvero alla portata del Perugia dopo un mercato che ha disegnato una squadra altamente competitiva.

servizio di Nicola Uras