Il Perugia a Livorno. Oddo: "Voglio continuità". Ufficiale l'arrivo di Balic

La prima trasferta ufficiale della stagione rappresenta un gran bell’esame per il Perugia di Oddo dopo i due turni superati in Coppa Italia e la vittoria in campionato con il Chievo (LEGGI QUI). A Livorno, contro l'ex Breda, l’obiettivo è chiudere al meglio un agosto praticamente perfetto e dare continuità ai primi tre punti raccolti in classifica. In attesa degli ultimi rinforzi in arrivo dal mercato (chiude lunedì alle 22, non più alle 20), questo Grifo studia da grande. “A prescindere se giochiamo in casa o in trasferta, il nostro obiettivo è quello di avere sempre lo stesso atteggiamento. Mi aspetto una squadra propositiva e che abbia voglia di vincere perché dovremo scendere in campo sempre per i tre punti” sono le parole alla vigilia di Massimo Oddo. “Dobbiamo dare continuità al risultato di domenica” è l’obiettivo fissato dal tecnico abruzzese. E non fa trapelare alcuna indicazione su modulo e formazione. Una novità però ci sarà rispetto all’undici che ha superato il Chievo in rimonta per 2-1: Capone sembra aver sorpassato Melchiorri per una maglia da titolare con conseguente passaggio tattico al 4-3-2-1.

Sul fronte mercato è arrivata l'ufficialità dell'arrivo in prestito, sino a giugno via Udinese, del centrocampista croato Andrija Balic (1997). Per Diego Falcinelli (1991, Bologna) è il momento dell'attesa: se ne saprà di più da domenica in poi...

di Nicola Uras