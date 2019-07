Iemmello è del Perugia: primo allenamento e subito al centro dell'attacco - IL VIDEO

Il giorno di Pietro Iemmello. L’attaccante originario di Catanzaro, 27 anni compiuti, è finalmente arrivato a Perugia e dopo le visite mediche si è allenato con il gruppo. Martedì poi è arrivata l’ufficialità di rito con il Perugia che ha acquisito Iemmello dal Benevento con la formula del prestito con l’obbligo del riscatto in caso di promozione in A. Oddo (guarda il primo allenamento) lo ha subito messo al centro del suo Grifo: nel 4-3-2-1 infatti il tecnico lo ha sistemato prima punta nel reparto avanzato con Melchiorri e Manconi a supporto. Segnali di quanto Iemmello sia centrale nel progetto biancorosso. Goretti ha portato a Perugia un attaccante per cui stravede, che conosce i tempi di gioco, capace di dialogare bene con i compagni e finalizzare. In carriera, nei professionisti, ha messo a segno 82 gol e spicca la doppietta rifilata all’Inter a San Siro quando giocava con il Sassuolo in serie A. Il Grifo è il suo nuovo centro del mondo e l’obiettivo è segnare a raffica come nelle due stagioni magiche di Foggia in serie C (45 gol).

di Nicola Uras