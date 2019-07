L'annuncio choc di Mihajlovic: "Sono malato di leucemia. Ma vincerò questa battaglia"

Occhi lucidi, voce rotta, il momento più difficile di una vita. “Ho fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Voglio essere chiaro. Prima di partire per il ritiro ho detto che avevo la febbre, ma convincere mia moglie che avevo la febbre era difficile, perché sono quarant’anni che non l’avevo. Quel giorno dovevo fare ulteriori esami alle 15, ed è venuta fuori la sentenza: leucemia. E ho preso una bella botta. Sono stato chiuso in casa a riflettere, piangere, ti passa tutta la vita davanti” così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex giocatore di Roma, Lazio e Inter, ha annunciato la sua malattia. E gli scappano due lacrime. “Non sono lacrime di paura: la malattia la rispetto ma la vincerò guardandola negli occhi, giocando all'attacco. È una malattia in fase acuta ma si può guarire e sconfiggere” ha aggiunto il tecnico serbo.