Rivive il fasto dell'antica Roma - Il video e il programma

Ocriculum AD 168 porta in scena per tre giorni ad Otricoli l'antica Roma. Iniziata venerdì 7 giugno, la rievocazione avrà il suo giorno clou domenica 9 con un ricchissimo programma di eventi. Nel video la ricostruzione dell'arrivo di un commerciante che porta il vino al magistrato della città.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 9 GIUGNO

ORE 9.00 – Ingresso nell’area della manifestazione

ORE 10.30 – Il municipio di Ocriculum nel II sec. d.C.

Il Parco Archeologico di Ocriculum torna al 168 d.C.: ogni luogo, durante l’intera giornata,

vedrà rivivere le scene di vita reale del periodo in cui regnava Marco Aurelio.

● Arco degli argentarii (ingresso all’area rievocativa) – la figura storica

dell’argentario, il banchiere romano che aveva il compito della “permutatio”: il

cambio moneta (da euro in assi, sesterzi e aurei)

● Castra Legionis (area di fronte il ninfeo) – l’accampamento dei legionari con scene

di vita militare e didattiche sull’esercito romano.

● Excubitorium (area del pilone monumentale d’ingresso) – l’ufficio delle guardie

urbiche al servizio di uno dei magistrati di Ocriculum

● Silva Venatorum – il bosco dei cacciatori con l’accampamento, il laboratorio

didattico sulla caccia antica

● Historia Magistra Vitae (area al fianco della via Flaminia) – il magister e i suoi scolari

con la didattica sui giochi antichi magistra vitae

● Vicus Italicus (area della Flaminia) – un piccolo vicolo dell’Ocriculum del II sec.

d.C.

● Thermopolium ad Flaminiam – l’antica “tavola calda” romana, dove poter gustare

i piatti antichi mentre si sorseggia del mulsum

● Musici et Saltatores (area dietro le terme) – musici, danzatrici e banco didattico

con la ricostruzione degli strumenti dell’antichità (a cura di Marco Sciascia)

● Ocricolanae Gentes (area di lato alle terme) – il foro dove si ritrovano le famiglie

più importanti di Ocriculum: Iulia, Iunia, Comina, Cluvia ognuna può raccontare la

loro storia legata a un monumento o a un’attività di Ocriculum

● Aedes Valentiae (area di fronte le Grandi Sostruzioni)- l’area sacra alla Dea

Valentia, con l’ara per i riti e le sue sacerdotesse

● De Re Rustica (fonti di Grotticello): scene di vita contadina con didattiche,

allevatori, forno e “ad mensam agricolae”con la bottega del pane, della pizza,

della frutta secca e degli ortaggi

● Emporium (area antistante le Grandi Sostruzioni) – Il mercato e gli artigiani con

banchi e didattiche per bambini e adulti: pharmacopolia ed erbe officinali,

bellezza ai tempi di Roma attività artigiane, ceramista, pittore, mosaicista,

falegname…

● Ludus e Casa del Lanista (Di fronte le Grandi Sostruzioni) – La palestra dei Gladiatori

● Il Mercato degli Schiavi Greci (di fronte il Teatro) – Piccolo Agorà e scene di vita

della Grecia

● Portum Olei – la ricostruzione dell’antico porto sul Tevere con: scene di vita, la

navigazione su barche fluviali antiche, e la piazza con i mercanti

● Popina ad Portum Olei – l’antica “tavola fredda” disposta nella piazza del porto di

Ocriculum, dove poter gustare piatti antichi e sorseggiare mulsum

● Locanda dell’Antica Basilica (sopra le Grandi Sostruzioni) – locanda tipica dove

poter gustare i piatti dell’antica tradizione umbra

OCRICULUM AD 168 - PROGRAMMA 2019

ORE 10.00 – Pridianum

Sveglia al campo con assegnazione dei compiti

ORE 10.30, 11.30, 12.30 – Visite Guidate

Visite guidate all’interno dell’area archeologica di Ocriculum

ORE 11.45 – Rito del Matrimonio & Convivio

Rito del Matrimonio romano e successivo pranzo presso l’area del foro

ORE 12.00 – Apertura delle aree enogastronomiche

● Thermopolium ad Flaminiam – Nella zona della via Flaminia

● Ad Mensam Agricolae – Presso le fonti di Grotticello

● Popina ad Portum Olei – Al Porto dell’Olio

● Locanda dell’Antica Basilica – Sopra le Grandi Sostruzioni

ORE 13.00 – Pausa dalle attività rievocative

ORE 15.00 – Il municipio di Ocriculum nel II sec. d.C.

ORE 15.30 – Porto dell’olio: Ludi Piscatorii

Corteo del magistrato fino al porto, rito a Vulcano e Ludi tra i marinai. Ritorno del

magistrato in città

ORE 17.00 – Anfiteatro di Ocriculum: Rito alla Dea Valentia

Nell’anfiteatro di Ocriculum, il rito alla dea di Ocriculum apre i munera finali

ORE 17.30 – Anfiteatro di Ocriculum: Munera

Grandi spettacoli conclusivi presso l’Anfiteatro Romano di Ocriculum