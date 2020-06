Il 2 giugno Festa della Repubblica: il video dell'Abbraccio Tricolore delle Frecce alle città d'Italia

A poche ore dal 2 giugno, festa della Repubblica italiana, l'Aeronautica Italiana ha rilasciato un video sul proprio canale Youtube in cui sono state inserite le immagini simbolo e più emozionanti del tour di 5 giorni (21 le città sorvolate tra cui Perugia) per stendere il tricolore più lungo del mondo in segno di unità, solidarietà e ripresa dopo l'emergenza Coronavirus. Una sequenza davvero palpitante dell’Abbraccio Tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale all’Italia che ha riunito nelle principali piazze italiane davvero tante persone con il naso all'insù

Guarda le immagini del sorvolo su Perugia.

Guarda le immagini del sorvolo su Assisi.