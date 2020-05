Emma Marrone cambia look: eccola allo specchio, il video su Instagram

Cambia look Emma Marrone e si mostra sui social. La cantante condivide con i follower il cambiamento attraverso un video. Emma ha da poco compiuto trentasei anni e ha deciso di farsi un regalo davvero ‘speciale’: ritornare alle ‘origini’. Emma si è mostrata con un colore di capelli diverso. E' ritornata bionda. Un ritorno alle origini, insomma. È proprio per questo motivo che, mentre si riprendeva allo specchio della sua casa, ha detto: ‘Ragazzi, sono ritornata’. Il video ha visto like e commenti da parte dei numerosissimi fan. Video che riportiamo dalle stories di Instagram della cantante.