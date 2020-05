Elettra Lamborghini in barca: "Sto andando a vedere la location del matrimonio" e mostra l'incanto Video

Elettra Lamborghini si sposa. Questo è certo. E la conferma arriva oggi con la bella ereditiera che si è mostrata in barca in un video pubblicato sulle stories di Instagram nel quale ammette di "andare a vedere la prima location per il matrimonio".

Le nozze col fidanzato Afrojack, 33 anni, al secolo Nick Van de Wall, noto disck jockey, mancano solo della data ufficiale che la Twerking Queen non ha ancora rivelato. Solo nei giorni scorsi, Elettra (26 anni), nel pieno del lockdown, aveva risposto a una apposita domanda dei follower, sul social, sul matrimonio. Nell'occasione aveva comunicato che lei e il suo compagno si sarebbero dovuti sposare a settembre di quest'anno. L'emergenza Coronavirus aveva portato a dire ad Elettra però, di non sapere ancora nulla di preciso e di aspettare giugno per avere il quadro più chiaro. Ora il video di oggi mostra un incanto di location: presto sapremo i suoi piani per data e posto