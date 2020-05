Bagarre alla Camera, Ricciardi (M5s) attacca la Lombardia e la Lega risponde. Fico sospende la seduta Video

Nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, è scoppiata la bagarre alla Camera dei deputati. E' accaduto durante l'intervento di Riccardo Ricciardi (M5s), che ha attaccato la Lombardia: "Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21 mln per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini”. Dai banchi della Lega si è alzato subito un coro di critiche e alcuni slogan offensivi verso il deputato M5s chiamato “buffone". Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha dovuto sospendere la seduta come si vede in questo video. Lo ha fatto dopo alcuni, inutili, richiami all'ordine in Aula.

Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev