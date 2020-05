Bagarre alla Camera, Pagano (Lega) "Silvia Romano neo terrorista", momenti di tensione Video

Coronavirus, Zingaretti: “Emergenza non è finita, dal 18 maggio non abbassare la guardia”

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2020 Coronavirus, Zingaretti: “Emergenza non è finita, dal 18 maggio non abbassare la guardia” “Emergenza non è finita, dal 18 maggio non abbassare la guardia” queste le parole di Nicola Zingaretti, Presidente della regione Lazio, durante la visita presso l’Istituto Clinico Casalpalocco parte di GVM Care&Research. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev