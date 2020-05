Gianluca Vacchi si scatena con la fidanzata Sharon, il balletto che fa impazzire i social Video

E' ancora lui. Uno spettacolo. Gianluca Vacchi, l'imprenditore re dei social da milioni di clic continua a pubblicare balletti scatenati con la fidanzata Sharon Fonseca. Vi proponiamo questo video che spopola su Tik Tok.

Anche in questi giorni segnati prima dal lockdown e poi dall'inizio della fase 2 dell'emergenza Coronavirus, Vacchi continua a divertire i suoi follower e divertirsi. I suoi video sono sempre uno spasso: in salotto, in camera e in terrazza ogni occasione è buona per esibirsi e postare i video per la gioia dei suoi fan. Video che poi immancabilmente - come questo - rimbalzano (sempre apprezzate) sul web.