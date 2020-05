Diletta Leotta, il video in costume nella story di Instagram. In acqua e sulla spiaggia, voglia di vacanza

Diletta Leotta è tornata a deliziare i suoi fan con un video pubblicato su Instagram stories. La bella conduttrice di Dazn pare avere proprio voglia di estate e vacanza e così appare, in una suggestiva creazione di immagini e musica, in spiaggia, in acqua e racconta una splendida vacanza spensierata dello scorso anno. Un video che ha ricevuto like e commenti dai suoi follower.

Il campionato è in attesa di ricominciare, gli orizzonti però sono incerti e quindi alla vigilia della fase 2 ecco intanto i ricordi di Diletta che hanno scaldato il web con i tanti complimenti arrivati dai suoi fan.