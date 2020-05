Georgina Rodriguez stende il bucato in perizoma, il video di lady Ronaldo sexy casalinga da 2 milioni di like

Georgina Rodriguez infiamma Instagram, anche con qualche polemica, con una foto sul proprio account e sulle stories dove fa la casalinga sexy.

Lady Ronaldo stende il bucato in perizoma. Georgina insieme a Cr7 è in quarantena con la famiglia a Madeira dove spesso appare insieme al compagno sui social.

Stavolta eccola - dopo aver mostrato nei giorni scorsi i suoi allenamenti per i glutei - con un post che ha ricevuto oltre 2 milioni di like. Il lato B della modella fa discutere e come sempre sui social in tantissimi hanno fatto ironia sulla mise che ha deciso di esibire per una faccenda da casalinga.