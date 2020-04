Giuseppe Conte in tour abbandonato dal portavoce, Rocco Casalino sorpreso a Roma con la spesa

Il premier Giuseppe Conte, nel tour di oggi martedì 28 aprile, era senza il suo portavoce. Accanto a lui mancava Rocco Casalino che non lo ha seguito a Genova, Piacenza, Lodi e Cremona.

Il mistero dell'assenza di Casalino, è stato svelato da questo video de iltempo.it - del tutto casuale - in piazza del Pantheon. Un gruppo di parlamentari era in coda per acquistare qualche genere alimentare nella sola bottega aperta. Mentre scherzava sulla voragine lì aperta il senatore M5s Alberto Airola, ecco sbucare un inedito Casalino "casalingo". Quasi irriconoscibile dietro una robusta mascherina, in tuta da ginnastica e borse della spesa in mano. "Il portavoce (che ha una paura spropositata del contagio), - rivela Franco Bechis che ha fatto anche il video - ha preferito non allontanarsi da Roma per non rischiare durante il viaggio e ha pensato alle vicende domestiche".