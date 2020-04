Maddalena Corvaglia, mini tuta sexy e aspirapolvere in mano: poi l'incidente che fa il giro del web Video

L'ex velina, Maddalena Corvaglia, ha conquistato gli onori del web con un video postato su Instagram dove è apparsa particolarmente sexy, in quello che ha finito per essere un siparietto nel quale si è verificato un incidente senza cxonseguenza e davvero simpatico.

Tutina sexy, Maddalena entra in sala da pranzo con i pattini a rotelle e un’aspirapolvere in mano. Movenze inizialmente sensuali, qualcosa però non funziona e rimane a terra fra le risate. I fan sui social hanno condiviso il video per esaltare ironia e bellezza dell'ex velina di Striscia la Notizia, storica bionda della coppia formata con la mora Elisabetta Canalis.