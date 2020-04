Ufo, video segreti del Pentagono: ok a divulgazione di tre filmati. Ecco gli oggetti volanti non identificati

Il Pentagono ha autorizzato ufficialmente la divulgazione di video riguardanti UFO, Unidentified flying objects. Il Dipartimento alla Difesa ha concesso la divulgazione di tre filmati non secretati, uno dei quali registrato nel novembre 2004 e gli altri due nel gennaio 2015.

I video erano stati diffusi nel 2007 e nel 2017, ha reso noto il dipartimento.

l video, come riporta la Cnn, mostrano quelli che sembrano essere oggetti volanti non identificati. In due di questi si sentono le voci dei piloti Usa che reagiscono meravigliati dalla rapidità con cui si muovono gli oggetti. Una voce ipotizza che potrebbe trattarsi di droni di nuova concezione.