Francesca Sofia Novello in accappatoio, le coccole del cane per lady Rossi: "Nessuno come loro" Video

"Torneremo a cantarla", attori, sportivi e musicisti intonano l'inno della Roma

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 "Torneremo a cantarla", attori, sportivi e musicisti intonano l'inno della Roma Sportivi come Dzeko a Fonseca e personaggi del mondo dello spettacolo come Sabrina Ferilli e Manuela Arcuri intonano l'inno della Roma in un video postato sui social dalla As Roma: "Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME" ...