Tennis tra i tetti, due ragazzine di Finale Ligure diventano star del web dopo che il video della loro incredibile partita è stato rilanciato dalla pagina ufficiale di Ata Tour facendo il giro del mondo. In poche ore il video ha superato i 4 milioni di visualizzazioni, è stato ricondiviso quasi 15 mila volte e ha raccolto oltre 32 mila "mi piace" e reazioni.

Le due adolescenti, Vittoria Olivieri di 13 anni e Carola Pessina di 11, sono state riprese mentre giocavano una partita dai tetti dei rispettivi palazzi mantenendo così la distanza imposta in tempi di Coronavirus. "Appena ho ricevuto il video ho visto che era bellissimo - racconta all'Ansa il loro allenatore, Dionisio Poggi - ma non mi aspettavo che avesse un successo del genere". Era stato l'allenatore a rilanciare per primo il video sulla pagina Facebook del Tennis Club di Finale Ligure. Adesso le due ragazzine, però, hanno un solo desiderio: tornare al più presto a giocare su un campo vero.