Toscana, padre uccide la figlia in casa e tenta suicidio. La tragedia in provincia di Arezzo VIDEO

Ha ucciso la figlia di 3 anni e 5 mesi e ha tentato il suicidio. E' successo in Toscana nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile, in provincia di Arezzo. La tragedia a Levane, nel comune di Bucine, dove un uomo di 39 anni, operaio, ha ucciso la bambina, ha ferito l'altro figlio dodicenne e poi si è gettato nel pozzo. Qui i vigili del fuoco lo hanno soccorso e poi è stato portato in ospedale. Ricoverato anche il ragazzo, non in pericolo di vita. La mamma era fuori per la spesa al momento della tragedia.

Vigili del fuoco e carabinieri hanno poi ritrovato anche l'arma del delitto: un utensile da cucine che l'uomo, nudo, ha portato con sé in fondo al pozzo vicino a casa. Pare che l'operaio, dipendente di una di pulimentatura metalli, fosse provato, stressato e preoccupato. Nel video il luogo della tragedia.