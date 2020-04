Chiara Ferragni, la quarantena con Fedez è uno show: "Ma vi sembra normale?" dice lei mentre fa il video

Chiara Ferragni e Fedez. Il lockdown, per quanto pesante per tutti e anche per loro chiusi in casa, diventa un divertimento. Quasi uno show.

Chiara si diverte infatti a riprendere Fedez col telefonino e le evoluzioni vengono postate sulle storie di Instagram per la gioia dei fan della coppia che seguono l'account social. "Vi sembra normale?" chiede lei nella didascalia delle immagini pubblicate. Le evoluzioni casalinghe sono del tutto originali e da vedere e lei le dà divertita in pasto ai follower in questo divertente video.