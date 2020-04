Benedetta Rossi, cosa è successo al suo cane: non sale le scale, nel video la spiegazione della food blogger

Benedetta Rossi è la foodblogger nota per il suo blog di cucina "Fatto in casa da Benedetta". Un fenomeno del web perché coniuga la capacità di comunicare ricette semplici e originali insieme ai modi diretti della protagonista.

Benedetta è seguita dagli appassionati di cucina per le sue creazioni ma sui social condivide anche momenti di vita quotidiana. E lo fa confidenzialmente. Titolare anche di un noto agriturismo vicino Fermo, nelle Marche, Benedetta si divide tra il lavoro e la famiglia. Vive insieme a suo marito Marco che compare nei video e nei post di Benedetta.

Nell'ultima domenica è stata molto attiva sul social. Ha pubblicato un selfie mentre era nel giardino di casa sua, mostrando in primo piano i suoi capelli, in particolare la ricrescita. “Battuta di Marco, ‘si è fermata la crescita ma non la ricrescita’”, ha scritto la foodblogger, aggiungendo poi, “Io sto così, come siete messe voi a capelli?”, chiedendo così una risposta alle sue seguaci. In uno degli ultimi video sulle storie di Instagram, eccola invece inquadrare il suo cane Nuvola che non riesce a salire le scale.

Nella didascalia spiega che "per i tanti che ce lo chiedono Nuvola non sta male ma le sue zampe posteriori sono debolissime per via dell'età".

Stella Spada