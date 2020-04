Torino, rivolta in strada contro la polizia che stava arrestando due rapinatori Video

Domenica di rivolta in strada a Torino. I fatti nel pomeriggio di oggi, 19 aprile 2020. La rivolta contro la polizia che stava arrestando due rapinatori. Alcuni anarchici sono scesi in strada per protestare contro la polizia che stava arrestando due persone accusate di aver rubato una catenina a una donna anziana.

La tensione, documentata dalla telecamere, è esplosa nel quartiere Aurora dove gli anarchici della casa occupata in corso Giulio Cesare 45 sono scesi in strada per liberare i due rapinatori. Gli anarchici, un'ottantina, hanno cercato di liberare i due uomini scagliandosi contro la polizia. Nel frattempo hanno occupato il corso, incitando i residenti alla rivolta. Molte persone, violando il confinamento, sono scese in strada come si vede dalle immagini dei filmati.

fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev