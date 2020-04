Stella Manente, super scollatura per la partita a scacchi a distanza. Cosa fa la modella al cavallo Video

Stella Manente e i giorni di isolamento a casa, come per tutti gli italiani in questi giorni di emergenza Coronavirus. La modella che si è rivelata al fortunato programma televisivo "La Pupa e il secchione e viceversa 2020", è ormai anche un divertente (e sexy) personaggio social.

La Pupa condivide con i suoi follower, attraverso il proprio account Instagram, momenti di lavoro e anche di vita privata. E non perde certo umore ed entusiasmo nemmeno in momenti come questi. In una delle ultime storie che ha pubblicato, ecco Stella Manente giocare a distanza a scacchi. Una partita nella quale si presenta con una scollatura che mette in evidenza le sue curve e poi a un certo punta che fa, magia il cavallo per davvero?.