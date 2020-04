Elettra Lamborghini, video con consiglio su salute e soldi: "Ragazzi risparmiate così 1800 euro"

Elettra Lamborghini è una delle donne più seguite sui social e spesso dà consigli ai suoi follower sulla base della sua vita, di ciò che ha vissuto.

Oggi, giorno di Pasqua, la bella ereditiera ha parlato di dieta per sé e per il suo fidanzato Dj Afrojack fino a dire di essere vegetariana dando consigli e citando libri nelle storie di Instagram. In una di queste, la Twerking Queen, ha avviato anche una sorta di battaglia pubblica contro il fumo. O meglio dà consigli su come smettere di fumare e sulla necessità di farlo per guadagnare salute. Per convincere ad uscire dalla dipendenza, Elettra cita anche il risparmio economico che una persona avrebbe senza il pacchetto di sigarette e i suoi conti, scrive nella didascalia del video che ha postato sul social,arrivano a 1800 euro.