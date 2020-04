La benedizione di Pasqua del cardinale Gualtiero Bassetti: "Arriverà la primavera della ricostruzione".

"Non mi era mai capitato di celebrare una Pasqua in queste condizioni, senza la presenza del popolo di Dio. Cari fratelli e sorelle per vedervi tutti dovevo chiudere gli occhi. Ma con la grazia di Dio il prossimo anno la Pasqua tornerà ad essere diversa". Sono parole del cardinale Gualtiero Bassetti, pronunciate al termine della messa di Pasqua, celebrata in duomo senza fedeli a causa delle restrizioni sociali, ma trasmessa in diretta tv e social. Bassetti lancia un messaggio di speranza: "Piano piano dobbiamo cominciare a ricostruire. Questo è un terremoto sordo, un terremoto che non ha fatto macerie, ma è un virus che è andato anche più a fondo, non solo nella carne di tanti fratelli, anche nello spirito. E' stato capace di avvilire tante persone e bisogna ripartire, come ogni volta che ci siamo trovati dinanzi a qualche tragedia. Bisogna ripartire. Mi hanno inspirato alcune rondini che ho visto girare attorno alla chiesa dei Filippini. Ho pensato, la Primavera è venuta. E arriverà anche la Primavera della ricostruzione, in cui tutti potremo riabbracciarci e darci le mani senza il pericolo di contagiarci". Il cardinale Bassetti al termine dell'intervista al Corriere, ha impartito la benedizione di Pasqua: "Che arrivi - ha detto -nel più profondo del vostro cuore per riempirlo di speranza".

Servizio di Pasquale Punzi