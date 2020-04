Completamente nudo passeggia in strada a Milano. Poi arriva la polizia. Guarda il video

Immagini di qualche giorno fa, ma ormai diventate virali. Siamo a Milano, in corso Buenos Aires. Un uomo passeggia in strada completamente nudo. Sbalorditi i pochi passanti che lo incrociano e i cittadini che notano la scena dalle finestre. Ha una busta di plastica, una collana al collo e nessun indumento. Dopo qualche minuto si imbatte inevitabilmente in una pattuglia della Polizia, sostiene di essere stato appena derubato di tutto quello che aveva. Gli agenti lo fermano e lo conducono all'ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. I poliziotti hanno poi accertato che si trattava di un uomo di 43 anni con problemi psichiatrici.