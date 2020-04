Elettra Lamborghini, sexy cambio di piercing: "L'ho tolto dal capezzolo". E mostra dove lo ha messo Video

Elettra Lamborghini si risveglia e spiega i cambiamenti avvenuti nell'ultima notte. La bella ereditiera ogni mattina saluta infatti i suoi follower dall'account Instagram, sempre con qualcosa da comunicare e che le è accaduto.

Ecco quindi la Twerking Queen ancora a letto in questo sabato 11 aprile 2020, vigilia di Pasqua: prende il telefonino e annuncia che dopo il buongiorno: "Ragazzi, mi sono rimessa il piercing" e mostra la lingua. "Ho dovuto togliere il piercing del capezzolo per metterlo in bocca, mentre quello dell'ombelico l'ho messo nel capezzolo". Elettra spiega che qualche problema nell'inserirlo in bocca c'è stato, ma che è tutto risolto.

La cantante di "Musica e il resto scompare" si trova in quarantena a casa insieme al fidanzato me non perde occasione per informare i propri fan di quanto stanno combinando oltre a raccomandare tutti attraverso il profilo social, di restare a casa per questa Pasqua.