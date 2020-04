Cane abbandonato in cerca di famiglia vede per la prima volta il mare. La reazione di Ginevra è emozionante

Lei si chiama Ginevra ed è una cagnolina che è stata abbandonata. Per fortuna è stata trovata da persone di buon cuore e ora è in cerca di una famiglia. Vede il mare per la prima volta e la sua reazione è davvero commovente. Le sue emozioni fanno sorridere e finiscono in un video, pubblicato su youtube da Viral Video Italia. Numerosi i commenti, come quello di Simona: "Lei è meravigliosa - scrive - ma è anche tanto impotente, difronte a tanto male! Ma come si può avere tanta crudeltà nell'anima?". Fa eco Rosy: "È bellissima, è dolce la carissima Ginevra". Poi l'appello: "Adottatela".

