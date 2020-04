Massa Carrara, crollo del ponte: le immagini impressionanti dall'elicottero dei vigili del fuoco Video

Epidemia

Come cambia il lavoro ai tempi del Coronavirus: Paolo Festi e le consegne in bici a Perugia

Come ci si adatta e reinventa nel proprio mestiere durante l'emergenza Coronavirus? Molti sono costretti a restare a casa senza far niente per via delle restrizioni, i più fortunati hanno scoperto lo smart working, ma c'è anche chi continua a lavorare all'esterno e deve cambiare le proprie abitudini. Il videomaker Francesco Scapicchi, free lance, residente in centro storico a Perugia, ha pensato ...