Lupo che passeggia in strada tra le case? Animale ripreso appena dopo cena a San Giustino: video su Facebook

Un lupo in strada tra le case di San Giustino? E' quello che ha ripreso Gabriele Goracci, 40enne elettricista di San Giustino, che ha realizzato il video e lo ha postato, intorno alle 22.30 di venerdì 3 aprile 2020, nel gruppo Facebook "Sei di San Giustino se...".

Tanti i commenti divertiti e ironici, nonché le condivisioni di molti cittadini, divertiti per quella presenza insolita, favorita certamente dalle misure di quarantena imposte per l'emergenza da Coronavirus, che fanno sì che la presenza umana in strada sia estremamente ridotta. Anche se non manca chi si chiede se si tratti veramente di un lupo o, semplicemente, di un cane.