Abruzzo, incredibile video: banditi assaltano tabaccheria. Spaccata con la macchina per rubare appena 150 euro

Le immagini lasciano a bocca aperta. Sono quelle di un furto in un centro commerciale dell'Abruzzo, La Torre di Martinsicuro, in provincia di Teramo, avvenuto nelle prime ore del 31 marzo. Video che arriva dalle telecamere a circuito chiuso. Una spaccata in piena regola. I ladri arrivano a bordo di un'auto, un'Alfa 147 rubata. Sfondano le vetrine ed entrano dentro la struttura, poi ingranano la retromarcia e si scagliano contro la saracinesca di una tabaccheria. Una, due, tre volte. Sfondata la vetrina, nonostante i sistemi di allarme, si fiondano del negozio e fuggono con il registratore di cassa. Magro bottino: 150 euro. Il tutto in piena notte, all'1.30. Scatta l'allarme e l'istituto di vigilanza Axitea si fionda sul posto. I banditi sono costretti alla fuga, abbandonano l'automobile rubata e continuano a scappare a piedi. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. La tabaccheria il giorno seguente ha regolarmente riaperto i battenti.