Coronavirus, Briatore: governo incapace, a Fiumicino arrivano ancora 8000 passeggeri al giorno. Video denuncia

Coronavirus, video-denuncia su Instagram dell'imprenditore Flavio Briatore. "Vedo una situazione nel nostro Paese drammatica. Ho paura. L'altra sera il premier ha fatto discorso alla nazione per dire che faranno multe a chi non sta in casa". Briatore è polemico: "Continuano a dire: state tranquilli, tutto sotto controllo e invece non va bene niente. Per cui non mi fido di questo governo. E non mi fido neanche degli aeroporti. A Fiumicino arrivano ancora 8.000 passeggeri al giorno- evidenzia ancora Briatore - E cosa fanno? Quando arrivano gli misurano la febbre. Ma non basta. Chi arriva deve stare in quarantena, anzi non deve proprio venire nessuno in Italia per lavoro. E' tutto fermo. Che vengono a fare?", si domanda Briatore. Che va avanti senza freni: "E' inutile che noi stiamo a casa se continua a arrivare gente. La verità è che siamo in balìa di gente inesperta, che non ci garantisce. Ci vuole gente in grado di decidere cosa fare. Mi chiedo: ma quando finirà questo periodo in casa, chi gestirà la ripresa economica? Questo governo qui? Ma ragazzi, questa è gente che da zero è diventata ministro. A casa mia dicevano: se non sai fare, insegna".