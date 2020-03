A un mese dal trasferimento dall'ospedale di Codogno in condizioni critiche al San Matteo di Pavia per gli effetti del Coronavirus, il paziente 1 è stato dimesso. Mattia, 38 anni, maratoneta e giocatore di calcio, oltre che volontario alla Croce Rossa e ricercatore di una multinazionale, ha inviato un messaggio audio alla Regione Lombardia per ripercorrere la drammatica vicenda che ha vissuto. "E' difficile - ha ammesso - dopo questa esperienza fare un racconto di quello che mi è successo. Mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in terapia intensiva. Le persone devono capire che è fondamentale stare in casa. Non sappiamo chi può essere contagioso. Io sono stato fortunato perché sono stato curato. Da questa malattia si può guarire. La prevenzione è indispensabile per non diffondere il virus, anche a costo di allontanarsi dagli amici e dai propri cari; non sappiamo chi può essere contagioso".