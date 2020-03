Video Coronavirus, Flavio Briatore fa una storia su Instagram da Monte Carlo: guardate Monaco, irriconoscibile

Coronavirus, l'imprenditore Flavio Briatore fa una storia su Instagram da Monte Carlo nel Principato di Monaco. E' qui che lui vive in una delle zone più sfavillanti, Boulevard des Moulins, nei pressi del Casinò. In questa zona si trova anche Cova, la celebre pasticceria milanese acquistata dal colosso del lusso Lvmh di Bernard Arnault. In questa zona funzionava benissimo anche il Billionaire Life di Briatore, 380 dipendenti, tutti italiani. Con l'emergenza Covid-19 anche a Monte Carlo è ormai tutto chius. Briatore ha ammesso, in tv, di aver dovuto licenziare almeno mille dipendenti dei suoi locali sparsi nel mondo per colpa dell'epidemia che sta fermando il mondo. "Guardate - dice Briatore nel video - Monaco è deserta, tutti i negozi chiusi, le strade vuote. E' irriconoscibile".