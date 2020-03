Video Coronavirus, Francesco Totti dona 15 macchinari per la terapia intensiva allo Spallanzani di Roma

Coronavirus, Francesco Totti dona 15 macchinari allo Spallanzani di Roma. L'ex capitano della Roma, nel suo profilo Instagram, ha lanciato una campagna insieme a Dash per aiutare l'ospedale della Capitale. "Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore - dice nel video - L'ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del vostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con Dash abbiamo già contribuito donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi". Sono in molti i personaggi del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo a mobilitarsi in questa battaglia contro il Coronavirus.