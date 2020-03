Video Sky Coronavirus, applausi dai balconi a medici e infermieri impegnati nell'emergenza

Coronavirus, applausi dai balconi a medici e infermieri impegnati nell'emergenza. Alle alle 12 in punto in molti, anche a Roma, hanno aperto le finestre e applaudito per ringraziare medici, infermieri e personale sanitario impegnato in questi giorni a contrastare l'avanzare del Covid-19. Il flash mob (guarda il video Sky) è nato spontaneamente sulla rete dopo quello di venerdì alle 18 che ha visto molti suonare per far sentire la propria presenza pur dentro casa. L'iniziativa di sabato 14 marzo è partita dal gruppo Facebook "Applaudiamo l'Italia" ed è nata come atto di incoraggiamento a tutti i sanitari impegnati negli ospedali in questo difficile momento.