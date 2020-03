Coronavirus, il premier Conte parla nella notte: "Stretta su Lombardia e 14 province". Cosa prevede il decreto

di Giuseppe Silvestri

Conferenza stampa nella notte (8 marzo) per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier interviene per fare chiarezza su quello che è accaduto nelle ore precedenti. La bozza del decreto che il governo stava preparando e che prevede nuove norme per i territori maggiormente colpiti dal Coronavirus Covid 19 e per il resto del Paese, pur essendo ancora in fase di studio e di confronto con le Regioni, è stata fatta filtrare (probabilmente da chi non la condivideva) ed è inevitabilmente finita sugli organi di informazione. Considerato che il decreto - ormai definitivo - prevede l'istituzione di nuove aree territoriali con limitazioni e il divieto di entrare o uscire dalle stesse se non per determinati (e giustificati) motivi, si è creata confusione tra i cittadini, alcuni dei quali si sono immediatamente spostati, nel timore di non poterlo più fare una volta entrato in vigore il decreto. La stazione di Milano, ad esempio, è stata presa d'assalto nella notte.

Sono in gioco "la correttezza dell'operato del governo e la sicurezza degli italiani. La pubblicazione della bozza non definitiva ha creato incertezza, insicurezza, confusione, non lo possiamo accettare", ha detto Conte in conferenza stampa. Il premier, dopo aver spiegato come viene elaborato tecnicamente un decreto del genere, ha sottolineato che "i cittadini hanno letto una versione che non era definitiva, perché lo diventa soltanto nel momento in cui firmo. Ora il decreto è elaborato nella sua versione definitiva, sono pervenute le osservazioni delle Regioni, sarà pubblicato tra qualche ora in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore".

Poi il premier è passato alla spiegazione del decreto stesso che prevede la creazione di due aree. La prima riguarda la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In questi territori viene applicato un regine di misure molto restrittive e rigorose, a partire dal vincolo di evitare spostamenti in entrata e uscita. "Ci si muoverà solo per comprovate esigenze lavorative - ha spiegato Conte - situazioni di necessità o motivi di salute. E' consentito il rientro verso il proprio domicilio per necessità".

Saranno le forze di sicurezza a gestire i controlli e i cittadini saranno chiamati a motivare i propri spostamenti. Non si tratta di una vera e propria zona rossa perché non c'è un divieto assoluto di trasferimento, ma c'è la necessità di motivarlo. Ferma raccomandazione a restare in casa per chi ha febbre maggiore di 37,5 gradi: deve contattare il medico e non muoversi dal domicilio. Divieto assoluto di mobilità per soggetti risultati positivi al virus. Seguono una serie di misure restrittive come l'ulteriore sospensione delle attività didattiche, delle cerimonie, la chiusura di musei e luoghi di cultura. La ristorazione è consentita ma con l'obbligo della distanza di un metro tra gli avventori e spetta ai gestori dei locali far rispettare le norme, pena la sospensione della licenza.

La seconda parte del decreto è relativa a tutti gli altri territori del Paese. Anche in questo caso si tratta di misure restrittive, ma meno severe. Prevedono in ogni caso la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, oltre a pub, scuole di ballo, sale bingo, discoteche e locali simili, così come dei musei e dei luoghi di cultura. Per ristorazione e bar stesse indicazioni del resto del Paese. Confermata la sospensione delle attività didattiche per scuole e Università.

Conte ha puntualizzato che il governo sta affrontando "un'emergenza nazionale senza sottovalutarla, abbiamo scelto il criterio della verità e della trasparenza. Ci stiamo muovendo con lucidità e coraggio. Abbiamo due obiettivi: contenere la diffusione del contagio ed evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Non possiamo dedicarci ad una sola modalità, servono entrambe".

Il premier ha dichiarato anche che "alcune strutture ospedaliere sono già in difficoltà. Abbiamo predisposto il vincolo obbligatorio della solidarietà interregionale, c'è la possibilità di redistribuire pazienti tra le varie regioni". Conte ha anche annunciato che è stato sottoscritto "un contratto per dar vita ad una linea produttiva di apparecchiature tutta italiana per terapia intensiva e subintensiva, abbiamo già 320 nuove apparecchiature, ne avremo 500 nuove al mese e ci stiamo predisponendo per aumentare il numero. E stiamo aumentando le linee produttive dei dispositivi di protezione individuale".

"Ci rendiamo conto che tutte queste misure imporranno sacrifici, a volte piccoli e a volte molto grandi. Ma è il momento dell'auto-responsabilità. Dobbiamo aderire tutti, non dobbiamo pensare di essere furbi. Dobbiamo tutelare la salute, dei nostri cari e soprattutto dei nostri nonni. Perché sono soprattutto le persone anziane ad essere più esposte. Ci assumiamo tutta la responsabilità politica di queste decisioni: state tranquilli, ce la faremo, saremo insieme, marceremo uniti e compatti. Speriamo che questa emergenza presto verrà superata".

Poi il premier ha annunciato che il governo sta lavorando per le nuove misure economiche e che su questo aspetto incontrerà anche le opposizioni: "E' il momento del rispetto dei ruoli, ma vogliamo che tutti siano partecipi in questo impegno, ho molto apprezzato la volontà dell'opposizione di discutere. Sarà fatto. Invito i cittadini ad essere fiduciosi, ce la faremo. Non si ferma tutto, ma dobbiamo entrare nell'ottica che ci sono regole da rispettare, servono comportamenti responsabili. Lo dico a tutti, anche ai nostri figli che non stanno andando a scuola: non è l'occasione per ritrovarsi e fare feste".

giuseppe.silvestri@gruppocorriere.it