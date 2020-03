Coronavirus, appello dell'anestesista: "Rispettate le regole o collassa il sistema. Amate chi vi sta vicino"

"Abbiamo bisogno di tutti voi. Se collaboriamo tutti ce la facciamo, altrimenti il nostro sistema sanitario sarà completamente deflagrato". E' un passo del video con cui il medico rianimatore ed anestesista Felice Spaccavento dell'Unità fragilità e complessità dell'Asl di Bari, chiede agli italiani di essere compatti e rigorosi nel rispetto delle regole per arginare il Coronavirus Covid 19. Spaccavento, come tanti suoi colleghi, ribadisce la necessità di "evitare posti affollati, centri commerciali, assembramenti". "Abbiamo bisogno di rallentare la contagiosità di questa malattia, possiamo curarla solo se abbiamo nei nostri reparti pochi pazienti per dedicarci completamente a loro. Cercate di essere responsabili, cercate di amare chi vi sta vicino, pur sacrificandovi ma non creando polemiche e non venendo meno agli istituti che ci governano, quello centrale e quelli regionali".

Nei giorni scorsi un appello simile, anche più pressante, era stato fatto da Barbara Balanzoni, medico chirurgo, specialista in anestesia e rianimazione a indirizzo iperbarico.

