Video Sky Coronavirus, in Cina da 14 giorni diminuisce il numero dei contagi

In Cina da 14 giorni è in calo il numero dei contagiati e aumenta quello dei guariti: è questa la notizia che arriva dal Paese in cui tutto è nato e da cui il coronavirus si è diffuso in ogni continente. E' un passaggio importante perchè dà speranze di inversione di rotta anche negli Stati dove l'epidemia è arrivata in questi giorni e dove pertanto il picco non è ancora stato raggiunto. In Cina, dopo due mesi, fortunatamente la curva in discesa dei contagi prosegue tanto che due degli ospedali costruiti per l'emergenza sono stati smantellati.