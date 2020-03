Coronavorus, rinviata a novembre 2020 l'uscita dell'ultimo film di James Bond "No time to die". Video di Sky

Rinviata a novembre, causa Coronavirus, l'uscita del nuovo film di James Bond con Daniel Craig nel ruolo di 007, dal titolo No Time to Die. Nel video di Sky che proponiamo, alcune immagini del set (guarda qui il trailer).

L'anteprima mondiale era prevista a Londra per il 31 marzo, con successivo arrivo nelle sale, ma MGM, Universal e i produttori Michael G, Wilson e Barbara Broccoli hanno deciso che l'uscita del film viene posticipata a novembre 2020. Poi è arrivata un'ulteriore precisazione, con l'indicazione del 12 novembre nel Regno Unito e del 25 novembre negli Usa. In Italia l'uscita dovrebbe essere in contemporanea con quella britannica. In una lettera aperta alcuni fan avevano chiesto pubblicamente che l'uscita del film fosse posticipata, in considerazione dei rischi legati alla diffusione del Coronavirus.



