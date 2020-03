Cosa fare ai tempi del Coronavirus secondo nonna Rosetta, la saggia di Casa Surace. Sui profili social della... Casa che ha per motto "Siamo del sud, usciamo video" e che non perde occasione di fare satira, quasi sempre anche costruttiva, spunta il video di nonna Rosetta. Dà consigli su come trascorrere le giornate in questo difficile periodo in cui, tra l'altro, aumenta il tempo passato in casa. Dieci consigli spiegati in maniera spiritosa - come nello stile di Rosetta - ma dal contenuto complessivamente serio. L'ultimo è un vero e proprio appello: "Non dobbiamo aspettare i mondiali di calcio o un virus per sentirci uniti. Dobbiamo esserlo sempre. Prendete esempio dalle nonne: per noi siete tutti nipoti".

