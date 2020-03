Samanta Togni a Raffaele Capperi: "Non ti arrendere al bullismo, la stupidità umana è peggio del Coronavirus"

Samanta Togni condivide su Instagram l'ultimo video postato su Tik Tok da Raffaele Capperi. E gli lancia un messaggio: "Più pericolo del Coronavirus, c'è senza dubbio la stupidità e la crudeltà umana. @raffaelecapperi non smettere di fare video, di crederci, di sognare". Raffaele Capperi era diventato il simbolo della lotta al bullismo attraverso i social. 26 anni, aveva lanciato su Tik Tok video con gli hashtag #bastabullismo e #bastagiudicare. In pochi giorni aveva superato i 100mila followers e il milione di visualizzazioni. Raffaele, che lavora come magazziniere a Piacenza, ha la rara sindrome di Treacher-Collins: "All’asilo i bambini avevano paura di me, scappavano, piangevano: facevo loro paura. Mia mamma ne ha sofferto. Ho cambiato tre scuole superiori ma poi ho frequentato l’alberghiero e ce l’ho fatta", ha raccontato al quotidiano Il Piacenza. E' sempre andato avanti senza paura ma ora, tra i messaggi i tanti messaggi, ne ha ricevuto più cattivo degli altri: "Muori". E lui, che certe cose non se le spiega, ha deciso di dire basta anche ai suoi video su Tik Tok: "Posso accettare tutto, questo no".