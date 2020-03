Coronavirus in Iran, medici e infermieri ballano per tenere alto il morale e distrarre i pazienti

Le immagini arrivano dall'Iran, montate e spiegate da Euronews. Fanno sorridere, ma al tempo stesso sono altamente drammatiche. L'Iran, infatti, è tra i paesi più colpiti dal Coronavirus. I contagi sono migliaia, così come decine e decine le vittime del Covid 19. Il sistema sanitario, inoltre, è molto discutibile e diverse voci lamentano disparità di trattamento tra la popolazione comune e le alte sfere dello Stato. Anche le cifre ufficiali sulla malattia vengono messe in discussione. Medici e infermieri fanno di tutto per tenere alto il morale, proprio e dei pazienti. Persino ballare. Sì, ballare. In un Paese in cui è considerato tabù farlo in pubblico, salvaguardati dalle mascherine e dall'abbigliamento protettivo, i sanitari si lanciano nella sfida del ballo all'interno dei reparti e partecipano anche le donne. Sperando che sia anche una iniezione di fiducia e di buonumore per chi sta male.

