Wanda Nara da capogiro. Lady Icardi evita abiti succinti e scollature nell'ultima puntata del Grande Fratello vip 4 andata in onda lunedì 2 marzo 2020, ma si presenta indossando stivali molto ammirati. Lei stessa li mostra in questo video su Instagram, nel quale sfila esibendo un "lato B" da urlo.

Per approfondire leggi anche: Wanda Nara, foto di spalle, lo scatto è hot

“Ma ce l’hai il porto d’armi per portarli?”, commenta, ironicamente, gli stivali indossati da Wanda Nara, Alfonso Signorini. Gli stivali, ha specificato proprio Wanda nell’ultimo post di Instagram, sono di Philipp Plein, che l’opinionista ringrazia per il look della serata.

Sul sito ufficiale del noto brand, il valore di questo modello di stivali - la notizia è riportata da sologossip.it - è di 9.950 euro.