Video Pio XII, Papa Francesco apre archivi Vaticano e arrivano le prime sorprese dai documenti

Papa Francesco ha aperto gli archivi segreti del Vaticano sul Pontificato di Pio XII, sino alla sua morte, avvenuta a Castel Gandolfo il 9 ottobre 1958. Le prime carte confermano gli aiuti agli ebrei, come anticipa Johan Ickx, direttore dell'archivio della Sezione rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. "La Chiesa non ha paura della storia, anzi, la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio! Quindi, con la stessa fiducia dei miei Predecessori, apro e affido ai ricercatori questo patrimonio documentario", aveva detto il Pontefice nell'annunciare la decisione dettata dalle polemiche che si erano venute a creare su un silenzio giudicato inappropriato di Pio XII nei confronti della Shoah.