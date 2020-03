Ilary Blasi in aereo: "Sto partendo, la destinazione non è italiana". I fan di lady Totti si interrogano

Ilary Totti prende l'aereo, ma non dice dove va. Sulle storie di Instagram, la moglie di Francesco Totti si riprende con le valigie e manda un messaggio ai suoi numerosi follower.

"Allora ragazzi sto partendo, per dove non ve lo dico adesso, ve lo faccio vedere questa sera. Vi do un piccolo indizio: non è in Italia". Poi Ilary appare dentro l'aereo in un altro video social. Fan con il fiato sospeso, si interrogano sulla destinazione. Ma una promessa è una promessa, stasera vedremo qual è la destinazione.