Coronavirus, il vice ministro Pierpaolo Sileri: "Richiamare medici in pensione, ma servono anche nuove leve"

Coronavirus, saranno richiamati medici in pensione. Il ministero della salute, secondo quanto ha annunciato il vice ministro Pierpaolo Sileri, sta approntando nuove misure per fronteggiare l'emergenza, soprattutto se dovesse aggravarsi. "Servono nuove leve, ma richiamare anche medici in pensione che hanno esperienza. Poi vanno formati anche gli infermieri e chiederemo alla Regioni di accelerare con la formazione. Poi serve il materiale e ci saranno degli ordini straordinari. Vedremo poi nei prossimi giorni quali saranno le priorità", ha spiegato Sileri a SkyTg24. Sileri sarà lunedì 2 marzo in visita all'ospedale Sacco di Milano, commentando la proposta dell'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera di assumere medici pensionati per rispondere all'emergenza.



