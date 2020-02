Caterina Balivo, lato b in mostra dall'estetista: fa il video del massaggio alle gambe

Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, il programma che va in onda di pomeriggio su Rai1, ha pubblicato una storia su Instagram che ha scaldato i suoi numerosi fan.

Caterina appare durante un massaggio alle gambe dall'estetista. La conduttrice si riprende, fisico da urlo e lato b in bella evidenza.

“Come va la situazione cellulite in una 40enne da qualche giorno?”. La massaggiatrice sorridendo ammette che la donna non ne ha nemmeno un po’. Caterina allora ride e dice che è bugiarda, ma la professionista, continuando a massaggiare ribadisce che il fisico della Balivo è praticamente perfetto e che, soprattutto non ha cellulite.