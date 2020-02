Giappone 2011, terremoto e tsunami in un video all'aeroporto di Sendai

E' un video eccezionale quello che documenta gli interminabili 6 minuti di terremoto, seguito da uno tsunami, che si registrò in Giappone l'11 marzo 2011 portando con sé morte e devastazione. Il sisma di magnitudo di 9,1 sulla scala Richter è stato seguito da enormi onde di tsunami, che hanno raggiunto altezze di 40,5 metri, velocità di 700 km all’ora e fino a 10 chilometri nell’entroterra. Il terremoto ha provocato oltre 15 mila vittime e oltre 6 mila feriti. La gente non ha avuto più di 10 minuti di allerta per evacuare. È considerato il più potente terremoto nella storia del Giappone, mentre è il 2° più potente e il 6° più mortale nel mondo negli ultimi 20 anni. In questo video si vede l'interno dell’Aeroporto di Sendai dove le strutture hanno retto, ma tutto è stato buttato all'aria. La scossa è durata qualcosa come 6 minuti gettando nel panico le persone che erano nell'aeroporto. Al termine della lunghissima onda sismica, si vede chiaramente nel video l'arrivo della marea sollevata dallo tsunami: acqua e fango hanno spazzato via tutto lasciandosi dietro uno spettacolo spettrale.